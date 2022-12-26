2022 Dünya Kupası'nın ardından Spor Toto Süper Lig kaldığı yerden devam etti.
GALATASARAY HABERİ: Gördüğü sarı kartla tepki çekmişti! Torreira'dan eleştirilere yanıt geldi
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı ekibin, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'la oynadığı mücadelede 89. oyundan çıkarken sarı kart gören Lucas Torreira taraftarlardan tepki görmüştü. 16. haftada oynanacak olan Sivasspor maçında cezalı duruma düşen Uruguaylı oyuncu, eleştirilere yanıt verdi. İşte o sözler... (GS spor haberi)
15. hafta karşılaşmasında Galatasaray , sahasında İstanbulspor'u konuk etti.
Fenerbahçe 'nin deplasmanda Trabzonspor 'a 2-0 mağlup olmasının ardından sarı - kırmızılılar bu maça liderlik parolasıyla çıktı.