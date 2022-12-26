İki takım arasında büyük kalite farkı var...
Erman Toroğlu: Panikleyen bir Galatasaray!
Süper Lig'in 15. haftası Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan mücadele ile sona erdi. Karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip, Gomis'in golleri ile 2-1 kazanmayı başardı. Fotomaç gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray'ın performansını yazısında değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun yazısı... | Galatasaray haberleri
İki takım arasında büyük kalite farkı var...
Ama bu kadar fark olmasına rağmen Galatasaray 2-0'ı yakaladıktan sonra oyunun hakimiyetini İstanbulspor'a bıraktı.
Hiçbir zaman garanti olmayan bir netice futbolda ama oluyor böyle şeyler...