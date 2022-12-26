Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının Pazar maçlarında Beşiktaş Gaziantep ile 1-1 berabere kalırken Galatasaray ise evinde İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek zirveye yerleşti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar iki karşılaşmayı kaleme aldı.
Ahmet Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Düpedüz kasıt var"
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanında 1-1 berabere kalırken; Galatasaray ise evinde İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek zirveye yerleşti. Bu iki mücadeleyi Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o sözler...
Hata değil düpedüz kasıt var
Beşiktaş kaleyi bulan ilk şutunda beraberliği yakaladı.
Komik ama gerçek.