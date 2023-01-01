GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon başında da gündemdeydi! Aslan Shamar Nicholson için teklifi yapıyor

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon başında da gündemdeydi! Aslan Shamar Nicholson için teklifi yapıyor

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip forvet hattına devre arasında bir takviye yapmayı planlıyor. Cimbom'un hedefi ise sezon başında da gündemde olan Shamar Nicholson. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.01.2023- 06:40