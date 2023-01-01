Deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon başında da gündemdeydi! Aslan Shamar Nicholson için teklifi yapıyor
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip forvet hattına devre arasında bir takviye yapmayı planlıyor. Cimbom'un hedefi ise sezon başında da gündemde olan Shamar Nicholson. İşte ayrıntılar...
Haris Seferovic'den istediği verimi alamayan Sarı- Kırmızılılar, sezon başında da gündeme gelen Jamaikalı golcü Shamar Nicholson için düğmeye bastı.
2026 yılına kadar Rus ekibi Spartak Moskova ile sözleşmesi bulunuyor.