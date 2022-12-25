Galatasaray'ın ara transfer dönemine kadar ligde oynayacağı 4 maça (İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe) göre ocak ayı stratejisi belli olacak.
Galatasaray’da Icardi’nin yeri dolmuyor! Buruk’un tek çaresi…
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı ekipte Icardi'nin yokluğunda forvet hattında ciddi sorunlar yaşanıyor. Seferovic'in vasat performansı Okan Buruk'u düşündürüyor. Cimbom'da forvet hattında sadece Gomis'in bulunması üzerine devre arasında takviye için harekete geçildi. İşte Cimbom'un santrfor planı... (GS spor haberi)
Tedavisi süren Mauro Icardi'nin yokluğunda Gomis'i kullanacak Okan Buruk, Seferovic'ten umudunu kesti.
Gomis'i Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa koşan Eyüpspor istiyor.