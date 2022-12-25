Dünya Kupası sonrası Süper Lig'de liderlik için sahaya çıkacak olan Galatasaray'da İstanbulspor hazırlıkları sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yeni Matador! İşte transferdeki detay
Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Yeni yıldızını İtalya'da bulan sarı-kırmızılılar, Lazio'nun Matador'u Luiz Alberto'yu gözüne kestirdi. Alberto, hazırlık maçında Galatasaray'a gol atmıştı. | Galatasaray haberleri
Sarı kırmızılılar Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek.
2 kulvarda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da hedef kadro rotasyonunu genişletmek.