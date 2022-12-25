Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan maçı sarı kırmızılı ekip 2-1'lik skorla kazandı ve 15. haftayı lider kapattı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan maçı sarı kırmızılı ekip 2-1'lik skorla kazandı ve 15. haftayı lider kapattı.

Galatasaray'ın galibiyet golleri 15 ve 37. dakikalarda Bafetimbi Gomis'ten geldi.

İstanbulspor'un golünü ise 82'de Mehmet Yeşil kaydetti.

Bu skorla birlikte Galatasaray puanını 30 yaptı. İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.

OLIVEIRA KADRODA

Galatasaray'da sakatlığı geçen Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira kadroda yer aldı.

Dünya Kupası arasında 26 Kasım'da yapılan antrenmanda sakatlanan Oliveira, uzun bir tedavi sürecinin ardından ligdeki ilk maça yetişti.

MIDTSJÖ LİGDE 4 MAÇ SONRA 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, ligde 4 maç sonra ilk 11'de form giydi.

Süper Lig'de son olarak 10. haftada deplasmanda yapılan Yukatel Kayserispor mücadelesine ilk 11'de başlayan Midtsjö, sonrasındaki 4 maça yedekte başladı.

Norveçli futbolcu, 3 maçta toplam 30 dakika süre bulurken, 1 karşılaşmada ise kadroda olmasına rağmen oyuna giremedi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaray taraftarı, takımlarının haftayı lider tamamlama ihtimalinin bulunduğu maça büyük ilgi gösterdi.

Nef Stadı'ndaki müsabakayı 45 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar tribünden takip etti.