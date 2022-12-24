Transferde rota Süper Lig! Enner Valencia ve Mauro Icardi...

2022 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından kulüpler de transfer mesaisine hız verdi. Newell's Old Boys, hücum hattına takviye yapmak isterken rotayı Süper Lig'e kırdı. Arjantin temsilcisinin ilk hedefi Galatasaray'dan Mauro Icardi olurken, bu transferin başarısızlıkla sonuçlanması halinde B planı ise Fenerbahçe'den Enner Valencia... İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2022- 09:19