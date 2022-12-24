Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Okan Buruk biletini kesmişti! Galatasaray'da flaş ayrılık
Galatasaray'da takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen o yıldızın menajeri İstanbul'a çağrıldı. Yönetimin yapılacak görüşme sonrası ayrılığı açıklaması bekleniyor. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde iddialı isimleri kadrosuna katmıştı.
Cimbom, bu hamlelerine ocak ayında da devam edecek.