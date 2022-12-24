Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray, Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek son 16'ya adını yazdırdı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk yönetimle görüştü! O ismin üzeri çizildi
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, beklentilerin altında kalan yıldız futbolcunun üzerini çizdi. Öte yandan Okan Buruk'un yönetimle görüşmesi ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Sarı-kırmızılıların tek golü 82'nci dakikada Bafetimbi Gomis'ten geldi.
41'inci dakikada Haris Seferovic penaltı atışından yararlanamadı.