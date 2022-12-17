G.Saray'da sürpriz Nelsson gelişmesi!
G.Saray'dan flaş transfer hamlesi!
17 Aralık 2022 Döviz Kuru!
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