Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Toulouse maçında görüşüldü

Galatasaray transfer haberi: Okan Buruk yönetiminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekipten flaş bir hamle geldi. Galatasaray'ın Toulouse ile oynanan hazırlık maçında Fransız ekibinin oyuncusu için görüşme yaptığı ifade edildi. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2022- 06:40