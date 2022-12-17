Cimbom'da scout ekibinin radarına takılan ve bir süredir mercek altında olan Branco van den Boomen için resmi görüşmeler başladı.
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Toulouse maçında görüşüldü
Galatasaray transfer haberi: Okan Buruk yönetiminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekipten flaş bir hamle geldi. Galatasaray'ın Toulouse ile oynanan hazırlık maçında Fransız ekibinin oyuncusu için görüşme yaptığı ifade edildi. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Toulouse'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için dün ilk temas kuruldu.
Galatasaray ile Toulouse arasında oynanan karşılaşmadan önce ve sonra iki kulübün idarecileri bir araya geldiler.