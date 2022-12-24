Galatasaray'da başarılı bir grafik çizen Sacha Boey, dev kulüpleri peşine taktı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Devlerin gözü Sacha Boey'de! Real Madrid'den flaş hamle
Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Sacha Boey, transferin gözdesi konumunda. Genç sağ bek için dev kulüpler sıraya girdi. Son olarak İspanya La Liga devi Real Madrid oyuncu için flaş bir hamleye imza attı. İşte detaylar...
Yıldız oyuncu sarı kırmızılı takımda önemli bir konuma sahip.
Sezon başında Leo Dubois sakatlandığı için takımda tutulan genç sağ bek futbolcuyla göz kamaştırdı.