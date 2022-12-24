GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Devlerin gözü Sacha Boey'de! Real Madrid'den flaş hamle

Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Sacha Boey, transferin gözdesi konumunda. Genç sağ bek için dev kulüpler sıraya girdi. Son olarak İspanya La Liga devi Real Madrid oyuncu için flaş bir hamleye imza attı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2022- 13:24