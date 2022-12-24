GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Kolombiyalı orta sahayı istiyor! Son karar Okan Buruk'un

Ara transfer dönemi öncesi Süper Lig'in en hareketli takımlarından birisi Galatasaray. Sarı kırmızılı ekip birçok mevkiye önemli hamleler yapmayı planlıyor. Orta sahaya da ses getirecek bir transfer yapmak isteyen Cimbom'un gündemine Kolombiyalı yıldız girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2022- 11:18