Sezon başında İspanyol futbolcu Juan Mata'yı transfer eden Galatasaray bir 'Matador'a daha kancayı taktı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan orta saha operasyonu! Hedefte Luis Alberto var
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta sahaya bir takviye yapmak istiyor. Aslan'ın gündemine gelen isim ise Luis Alberto. İşte ayrıntılar...
GALATASARAY'IN YENİ HEDEFİ: LUIS ALBERTO
Takvim'in İtalyan basınından Calciomercato'dan derlediği habere göre sarı-Kırmızılılar, 2016'dan bu yana Lazio forması giyen Luis Alberto'yu kadrosuna katmak istiyor.
30 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 resmî maça çıkarken, 4 gol, 2 asistle oynadı.