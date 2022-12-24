GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan orta saha operasyonu! Hedefte Luis Alberto var

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta sahaya bir takviye yapmak istiyor. Aslan'ın gündemine gelen isim ise Luis Alberto. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2022- 16:34