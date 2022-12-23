Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Jürgen Klopp o ismi gözüne kestirdi! Cimbom'un beklentisi...
Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da, devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte gelecek ve gidecek oyuncular da merak ediliyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusuna gözünü dikti. İşte o isim ve Cimbom'un bu transferden beklediği bonservis bedeli... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızı takımda gelenler kadar gidenler de konuşuldu ve birçok oyuncuyla yollar ayrılarak kaynak oluşturuldu.
Son olarak Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda kozlarını paylaşan Aslan, sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılarak taraftarlarını havaya soktu.