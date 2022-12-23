GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Jürgen Klopp o ismi gözüne kestirdi! Cimbom'un beklentisi...

Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da, devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte gelecek ve gidecek oyuncular da merak ediliyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusuna gözünü dikti. İşte o isim ve Cimbom'un bu transferden beklediği bonservis bedeli... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.12.2022- 06:40