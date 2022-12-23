Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da karşılaşmanın hazırlıkları başladı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığını atlatan genç futbolcu Yunus Akgün de takımla beraber idmana katıldı. İşte detaylar...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 25 Aralık Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve 8'e 2 pas çalışmasıyla başladı. İdman, pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Tedavisi tamamlanan Yunus Akgün, takımla beraber çalıştı.

Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.