İkinci etap kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren sarı kırmızılılar, transferde harekete geçti.
Galatasaray'da kaleci transferinde 3 aday! Muslera'nın yanında gelişecek
Galatasaray transfer haberi: Dünya Kupası arasında kamp çalışmalarına Antalya'da devam eden sarı-kırmızılılar, bir yandan da kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Kaleye takviye yapmak isteyen Cimbom'da 3 aday gündeme geldi. İşte detaylar...
Ocak ayı transferler çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un listesine yoğunlaşıyor.
Tecrübeli çalıştırıcının listesine yönelen Galatasaray'da kaleci defteri yeniden açıldı.