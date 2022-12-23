GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Flaş Mauro Icardi iddiası! O takıma mı gidiyor?

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Flaş Mauro Icardi iddiası! O takıma mı gidiyor?

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekip devre arasında forvet hattına bir takviye yapmak istiyor. Öte yandan takımın yıldız oyuncuları Mauro Icardi için ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.12.2022- 10:32