Galatasaray, Dünya Kupası sonrası ligde İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Flaş Mauro Icardi iddiası! O takıma mı gidiyor?
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekip devre arasında forvet hattına bir takviye yapmak istiyor. Öte yandan takımın yıldız oyuncuları Mauro Icardi için ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılılarda gündemin önemli konularından biri de transfer...
Dünya Kupası arasına girmeden önceki son maçlarda dikkat çeken bir performansa imza atan Mauro Icardi'nin bonservisinin alınıp alınmayacağı merak ediliyordu.