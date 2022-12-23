Galatasaray, Victor Nelsson ve Sacha Boey'un satış fiyatını belirledi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da Sacha Boey ve Nelsson'un bonservisi belli oldu!
Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Nelsson ve Sacha Boey, dev kulüplerin radarında. Sarı kırmızılı ekibin ise bu iki futbolcu için istediği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar...
Cimbom, teklif gelen yıldızları için 50 milyon Euro (1 milyar TL) gelir bekliyor.
OYUNCU SATIŞINA HAZIRLANIYOR
4 milyar TL'yi aşan borcunu kapatmak için kolları sıvayan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy'de otel olarak inşa edilen binayı rezidansa çevirerek satışa sunmuştu.