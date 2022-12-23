GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da Sacha Boey ve Nelsson'un bonservisi belli oldu!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da Sacha Boey ve Nelsson'un bonservisi belli oldu!

Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Nelsson ve Sacha Boey, dev kulüplerin radarında. Sarı kırmızılı ekibin ise bu iki futbolcu için istediği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.12.2022- 12:31