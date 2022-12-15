TRANSFER HABERİ: Galatasaray istemişti! Moussa Dembele için İngilizler birbirine girdi

Bu sezon ligi zirvede bitirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda harekete geçen sarı kırmızılılar, Moussa Dembele transferi için yoğun mesai harcıyor. Ancak Cimbom'un peşinde olduğu yıldız golcü için İngilizler de birbirine girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2022- 06:40