Sezonu zirvede tamamlayarak mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda golcü arayışları hız kazandı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray istemişti! Moussa Dembele için İngilizler birbirine girdi
Bu sezon ligi zirvede bitirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda harekete geçen sarı kırmızılılar, Moussa Dembele transferi için yoğun mesai harcıyor. Ancak Cimbom'un peşinde olduğu yıldız golcü için İngilizler de birbirine girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Gomis ve Haris Seferovic'ten umduğunu bulamayan sarı kırmızılılar Dembele transferinde ısrarcı.
Fotomaç'ın haberine göre, Okan Buruk'un "iyi bir opsiyon" olarak gösterdiği Moussa Dembele için İngiliz ekipleri birbirine girdi.