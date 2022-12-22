Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Haris Seferovic'te büyük hayal kırıklığı yaşadı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Seferovic'in Galatasaray macerası kısa sürüyor! Menajerine talimatı verdi
Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Haris Seferovic, beklentilerin altında kaldı. Sarı kırmızılı ekiple köprüleri atan İsviçreli santrfor, menajerine de talimatı verdi. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de 8 maça çıkan Seferovic gol atamadı.
Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.