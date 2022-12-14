Galatasaray'da Okan Kocuk kredisini tüketti
Galatasaray'da Okan Kocuk, sergilediği performansla taraftarlar tarafından yoğun tepkiyle karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmenin ardından flaş bir detay ortaya çıktı. | GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 14.12.2022- 14:09
Rayo Vallecano ve Villarreal maçlarında ceza sahası dışından 3 gol yiyen 27 yaşındaki file bekçisi, dün de 2. golde topu adeta izledi! Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan Okan'a yönelik ağır eleştirilerde bulundu.
'MAKSİMUM VERİM ALDIM'
Oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Lazio kalite olarak üstün bir takımdı. Kadromuz eksik demiyoruz. Genel olarak hazırlık maçlarına baktığımız zaman oyuncularımdan maksimum verimi aldım. Lazio maçında istatistiklerde üstün olan taraf bizdik" dedi. Metehan'ın orta sahada oynamasını da değerlendiren 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Baran'ın ayağındaki sorun nedeniyle Metehan'ı orta sahada oynattık. Berkan'da da bir ateş meydana geldi ancak birkaç gün içinde takıma dönecektir. 22'sinde kupa, 25'inde de lig maçına kadar hazır hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.