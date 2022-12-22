TRANSFER HABERLERİ - Forvet savaşı başladı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Juventus...

Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi. Ligde heyecan kaldığı yerden 15. hafta maçlarıyla devam edecek. Öte yandan şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ve Galatasaray, devre arasında hedeflerine ulaşmak için yapacağı takviyelere yoğunlaştı. Süper Lig'in iki devi, yıldız golcü için karşı karşıya geldi. Üstelik bu rekabete İtalyan devi Juventus da eklendi. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Fatih Burak Yıldırım| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.12.2022- 13:32 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022- 13:32