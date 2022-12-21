Galatasaray'ın Dünya Kupası'nın yıldızlarından Angel Di Maria'yı da gündemine alması sarıkırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Di Maria sesleri! Transfer sihirbazı Erden Timur yıldız ismi yokluyor
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sezon başında Mata, Mertens, Icardi, Oliveira gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte gözler Angel Di Maria'ya çevrildi. Taraftar ise 'Alabiliriz' şeklinde söylemlere başladı. Transfer sihirbazı Erden Timur ise yıldız oyuncuyu araştırıyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Juventus'ta süre alamayan Arjantinli futbolcu için taraftarlar "Falcao'yu, Mata'yı, Mertens'i aldık; Di Maria'yı da alabiliriz" şeklinde yorumlar yaptı.
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın 'transfer sihirbazı' Erden Timur, 34 yaşındaki kanat oyuncusu için araştırmalara devam ediyor.