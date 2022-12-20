Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Galatasaray'ın mali durumu ve transfer konuları üzerine konuştu.
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo sözleri! Transfer...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulübün mali durumundan transfere, kiralık futbolculardan yabancı kuralına kadar birçok konuda konuşan Özbek, Cristiano Ronaldo'yla ilgili soruya da yanıt verdi. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Anadolu Ajansı Spor Masası'nda konuşan Dursun Özbek; Cristiano Ronaldo hakkında da açıklamalarda bulundu.
Başkan Özbek açıklamasında; "Florya, fiziki anlamda Galatasaray'a bugün hizmet verebilecek bir tesis değil. Oradaki sıkışmışlık sorununu Kemerburgaz'da çözeceğiz. Florya'daki arsanın ekonomik değeri de yüksek.