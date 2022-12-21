Sezon başında Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, başarılı performansıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Rumen oyuncunun İtalya Serie B'de gösterdiği performans, kendisine yeni talipler çıkarmış durumda.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor! Serie A ekibi...
Galatasaray'a büyük beklentilerle gelen ancak hayal kırıklığı yaratan Morutan, Serie B ekibi Pisa'ya kiralanmıştı. Burada gösterdiği performansla yeniden dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki futbolcunun talipleri artıyor. İşte detaylar...
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMAMIŞTI
Galatasaray, 25 Ağustos 2021'de Olimpiu Morutan'ı FCSB'den kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı. 3 yıla yayılmış ödeme planı doğrultusunda 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rumen oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
2021-22 sezonunda Galatasaray forması altında 34 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu; 3 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlasa da genel anlamda beklentileri karşılayamamıştı.