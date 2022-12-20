Sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Memphis Depay'dan transfer kararı! Galatasaray...
Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Memphis Depay, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyordu. Hollandalı yıldızla görüşmeler sürerken, sarı-kırmızılılara imza atıp atmayacağı merak ediliyordu. 28 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
23. şampiyonluk için mücadele eden sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen yerlere takviye yapmak için düğmeye bastı.