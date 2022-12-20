GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom istiyordu! Deniz Undav için devreye girdiler

Sezon sonunda hücum bölgesindeki tüm futbolcularının sözleşmesi sona erecek Galatasaray, devre arasında bu bölgeye takviye yaparak oyuncuyla uzun süreli mukavele imzalamak istiyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimlerden biri de, Brighton'da forma giyen Deniz Undav'dı. 26 yaşındaki oyuncuya Hertha Berlin'in ardından bir talip daha çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.12.2022- 16:04