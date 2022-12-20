Dünya Kupası arası sonrası ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanacak Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom istiyordu! Deniz Undav için devreye girdiler
Sezon sonunda hücum bölgesindeki tüm futbolcularının sözleşmesi sona erecek Galatasaray, devre arasında bu bölgeye takviye yaparak oyuncuyla uzun süreli mukavele imzalamak istiyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimlerden biri de, Brighton'da forma giyen Deniz Undav'dı. 26 yaşındaki oyuncuya Hertha Berlin'in ardından bir talip daha çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası öncesi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğunlaştı.
Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosuna eklemeler yapmak isteyen Cimbom'da gözler hücum hattına yapılacak takviyelere çevrildi.