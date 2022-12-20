Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Çaykur Rizespor forması giyen Alberk Koç'un aracılar vasıtasıyla önerildiği iddia edildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Rizespor'dan Alberk Koç açıklaması! "Teklif gelirse..."
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda sol bek arayışları kapsamında gündemde olan Rizespor forması Alberk Koç için yeşil-mavili ekipten açıklama geldi. Bu gelişmenin ardından transferde nasıl bir hareketllik olacağı merak ediliyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Çaykur Rizespor forması giyen Alberk Koç'un aracılar vasıtasıyla önerildiği iddia edildi.
25 yaşındaki futbolcunun geleceği ile ilgili olarak Çaykur Rizespor'dan Takvim'e çok özel bir açıklama geldi.
Rizespor yöneticisi, basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, futbolcuyla ilgili net bir mesaj verdi, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.