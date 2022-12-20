GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Rizespor'dan Alberk Koç açıklaması! "Teklif gelirse..."

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda sol bek arayışları kapsamında gündemde olan Rizespor forması Alberk Koç için yeşil-mavili ekipten açıklama geldi. Bu gelişmenin ardından transferde nasıl bir hareketllik olacağı merak ediliyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.12.2022- 09:56