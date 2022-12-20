Fatih Terim Dünya Kupası sonrası İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya röportaj verdi.

"İLK 3 MESSİ"

Arjantinli yıldız hakkında konuşan Fatih Terim, "Messi'de Maradonavari bir şeyler gördüm. 3 ay önceydi. Bir röportaj verdim ve orada bana göre tarihin en iyilerini söyledim; Messi, Ronaldo, Maradona ve Pele... Dördü arasında bir sıralama yapmam gerekirse; ilk sıraya Messi'yi koyarım, ikinci Messi, üçüncü Messi ve sonra diğerleri. Maradona muhteşem bir oyuncuydu. Ronaldo çok güçlü. Ama Messi başka bir şey. Yeşil sahada istediği her şeyi yapabilir. Messi'yi gerçekten çok seviyorum." dedi.

"NAPOLİ'Yİ DESTEKLİYORUM"

İtalyan teknik adamlar hakkında konuşan Terim, "Serie A'da Spalletti adına mutluyum. Harika bir arkadaşım. Ona saygı ve sevgim var. Bu yıl çok iyi gidiyor. Umarım sonuna kadar böyle götürebilir ve ligi kazanır. Napoli'yi şampiyonluk yarışında destekliyorum. Floransa benim ikinci evim ama Milan'da da çalıştım. Bu sezon Napoli'yi destekliyorum. Türkiye'de birkaç iyi İtalyan antrenör var. Montella, çok iyi iş çıkarıyor. Bence iyi olmaya devam edecek. Pirlo ve Farioli'yi de beğeniyorum." ifadelerini kullandı.



"TEKLİF GELİRSE DÜŞÜNÜRÜM"

Terim, "Şampiyonlar Ligi'nde 3 İtalyan takımı mücadeleye devam ediyor. İstanbul'daki finalde olmaları mümkün. Umuyorum, Spalletti ve Napoli İstanbul'daki finalde yer alır. İtalya'dan iyi bir teklif ve iyi bir proje önerilirse düşünürüm. Başka şeyler ilgimi çekmiyor." dedi.