Galatasaray Ocak ayında hareketli bir transfer dönemi geçirecek.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a Viking ateşi! Genç ön libero ile temas kuruldu
Transfer harekatını sürdüren Galatasaray, yeni yıldız adayını buldu. Teknik direktör Okan Buruk'un orta sahaya takviye istemesi üzerine sarı-kırmızılı ekip gözünü Norveç'e çevirdi. Cimbom, Viking ateşini yakmak için ilk teması kurdu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Cimbom birkaç bölgeye transfer yapmak istiyor.
Takvim'in haberine göre Aslan'da gündeme gelen son isim Norveçli Ligi ekiplerinden Odds forması giyen Filip Rönningen Jörgensen oldu.