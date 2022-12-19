Dünya Kupası arası öncesi aldığı Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle 2. sıraya kadar yükselen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Berke Özer tartışma yarattı! Taraftarlar...
Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar Okan Kocuk'un hazırlık maçlarında istenen performansı gösterememesi üzerine Fernando Muslera'yı yedekleyecek bir file bekçisi kadrosuna katmak istiyor. Cimbom'un gündemine Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke Özer gelirken, taraftarlar kampanya başlattı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
İlk 14 hafta itibarıyla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda eksik bölgeleri güçlendirecek.