Emre Akbaba'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı!

Galatasaray'dan Adana Demirspor'a transfer olan Emre Akbaba'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı geldi. Akbaba, "Çocukluktan beri Galatasaraylıyım. 3 büyükler de Galatasaray'dan başka takımın formasını giyemem." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.12.2022- 10:51