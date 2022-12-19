Galatasaray'ın Memphis Depay ısrarı! Transferdeki tek engel...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte kadrosunu güçlendirmek ve hedefini gerçekleştirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk listesini yönetime iletirken, yabancı sınırından dolayı Cimbom ince eleyip sık dokuyacak. Sözleşmesi bitecek isimleri de dikkate alan yönetim, hücum hattı için Barcelona ile mukavelesi sona erecek Memphis Depay'ı gündemine almıştı. İspanyol basını Hollandalı yıldızda son gelişmeleri aktarırken, transferdeki tek engeli de yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2022- 12:48 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022- 12:48