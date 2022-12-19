Transferde daha önce Galatasaray ile de anılan isimlerden biri olan ve Hollanda'da Ajax forması giyen Mohammed Kudus ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.
Galatasaray'ın gündemindeydi! Manchester United'dan Mohammed Kudus hamlesi
Premier Lig devlerinden Manchester United, Galatasaray'a transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar, Ajax forması giyen 22 yaşındaki Mohammed Kudus'un peşinde. İşte detaylar...
22 yaşındaki futbolcunun yeni rotasının İngiltere Premier Lig olacağı iddia edildi.
UNITED KUDUS İÇİN DEVREDE
İngiliz basınında yer alan habere göre; Ganalı oyuncu için Premier Lig ekiplerinden Manchester United devreye girmiş durumda.