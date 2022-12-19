GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a Mauro Icardi müjdesi! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Mauro Icardi, herkes izinde olsa bile İstanbul'da. Sakatlığı devam eden Arjantinli yıldız, Florya'da fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan golcü oyuncunun sahalara dönüş tarihi merak konusu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2022- 12:43