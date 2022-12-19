Galatasaraylı oyuncular, dünü izinli olarak geçirdi.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a Mauro Icardi müjdesi! Fenerbahçe derbisinde...
Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Mauro Icardi, herkes izinde olsa bile İstanbul'da. Sakatlığı devam eden Arjantinli yıldız, Florya'da fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan golcü oyuncunun sahalara dönüş tarihi merak konusu. İşte detaylar...
Fakat takım arkadaşları tatilde olsa dahi Icardi idman yaptı.
Bir an önce sahalara geri dönmek isteyen 29 yaşındaki futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.