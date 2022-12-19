GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Moussa Dembele'den kötü haber! Premier Lig'de iki rakip var

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Moussa Dembele'den kötü haber! Premier Lig'de iki rakip var

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken gündemdeki isimlerden birisi de Moussa Dembele'ydi. Sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Fransız forveti piyasanın gözdesi yaptı. Bu transferde sarı kırmızılılara iki de dişli rakip çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2022- 10:43