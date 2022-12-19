Süper Lig'de bu sezon ezeli rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Moussa Dembele'den kötü haber! Premier Lig'de iki rakip var
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken gündemdeki isimlerden birisi de Moussa Dembele'ydi. Sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Fransız forveti piyasanın gözdesi yaptı. Bu transferde sarı kırmızılılara iki de dişli rakip çıktı. İşte detaylar...
Transfer hamlelerine de yoğunlaşan yönetimin gündemindeki en önemli isimlerden birisi de Moussa Dembele'ydi.
Zira bazı isimlerin performansından memnun kalmayan Okan Buruk, hücum hattına bir takviye istedi.