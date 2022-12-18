Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem transfer...
TRANSFER HABERİ: Galatasaray fiyat sormuştu! Genç sol bek için dudak uçuklatan rakam...
Galatasaray transfer haberi: Devre arasında sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Belek kampındaki hazırlık maçlarında takip ettiği Westerlo forması giyen Maxim De Cuyper için harekete geçmişti. Genç oyuncu için kulübünden bonservis yanıtı geldi. İşte detaylar...
İlk 14 haftayı Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 27 puanla geçen sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen yerlere takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de sol bek transferi.