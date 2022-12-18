TRANSFER HABERİ: Galatasaray fiyat sormuştu! Genç sol bek için dudak uçuklatan rakam...

Galatasaray transfer haberi: Devre arasında sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Belek kampındaki hazırlık maçlarında takip ettiği Westerlo forması giyen Maxim De Cuyper için harekete geçmişti. Genç oyuncu için kulübünden bonservis yanıtı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2022- 06:40