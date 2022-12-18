Sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'de tedavi gören Mauro Icardi İstanbul'a döndü. Yıldız ismin tedavisine burada devam edilecek.
İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama;
"Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen futbolcumuz Mauro Icardi, bu sabah Florya'da kulüp doktorumuzun kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti."
Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen futbolcumuz Mauro Icardi, bu sabah Florya'da kulüp doktorumuzun kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. 💪 pic.twitter.com/d3IHRpIAJa— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 18, 2022