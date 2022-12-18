Galatasaray paylaştı! Icardi İstanbul'a döndü

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ülkesindeki tedavisinin ardından İstanbul'a döndü. Sarı-kırmızılılar, Icardi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2022- 15:46