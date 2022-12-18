Galatasaray'ın gözdesi için Fenerbahçe devrede! Menajerinden randevu alındı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde birçok oyuncuyla görüşmeler sürerken sürpriz bir hamle geldi. Transferde adı Galatasaray ile anılan o yıldız için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öğrenildi. Kanarya'nın futbolcunun menajerinden randevu aldığı ve yeni sezon için görüşme yapacağı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2022- 06:40