Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor...
Galatasaray'ın gözdesi için Fenerbahçe devrede! Menajerinden randevu alındı
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde birçok oyuncuyla görüşmeler sürerken sürpriz bir hamle geldi. Transferde adı Galatasaray ile anılan o yıldız için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öğrenildi. Kanarya'nın futbolcunun menajerinden randevu aldığı ve yeni sezon için görüşme yapacağı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre, sarı -Lacivertli takımın adı uzun bir süredir Galatasaray ile anılan Lyon'un yıldız golcüsü Moussa Dembele için devreye girdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin, Fransız forvetin menajeri Makan Fofana'dan ocak ayında görüşmek üzere randevu talep ettiği belirtildi.