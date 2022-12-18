Galatasaray'da ara transfer için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'a transfer müjdesi! Branco van den Boomen yeşil ışığı yaktı
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kadroyu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Orta sahayı alternatifli tutmak isteyen Cimbom'da Branco van den Boomen ismi ön plana çıkmıştı. Deneyimli oyuncudan sarı-kırmızılı ekibe cevap geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Orta saha rotasyonunu çeşitlendirmek isteyen Galatasaray, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekibin, gündemindeki isimlerden birisi de Toulouse'tan Branco van den Boomen...