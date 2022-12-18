Galatasaray'da Okan Buruk'un büyük hayal kırıklığı! 2 ismin performansı...

Galatasaray'da Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarda dikkat çeken isimler kadar hayal kırıklığı yaratan oyuncularda oldu. Okan Buruk, sezonun kalan kısmında da yararlanabilir miyim düşüncesinde olduğu bazı oyuncuların performansları sonrası şoke oldu. İşte o isimler... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2022- 09:41