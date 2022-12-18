Galatasaray, Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirdi.
Galatasaray'da Okan Buruk'un büyük hayal kırıklığı! 2 ismin performansı...
Galatasaray'da Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarda dikkat çeken isimler kadar hayal kırıklığı yaratan oyuncularda oldu. Okan Buruk, sezonun kalan kısmında da yararlanabilir miyim düşüncesinde olduğu bazı oyuncuların performansları sonrası şoke oldu. İşte o isimler... | GS SPOR HABERLERİ
Hem Florya'da hem de Antalya'da çalışma şansı bulan sarı-kırmızılı takım, bu dönemde 5 tane de hazırlık karşılaşmasına çıktı.
Bu hazırlık maçlarında 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, her ne kadar sonuçlar iç açıcı olmasa da futbolcuların sergilemeye çalıştığı futboldan memnun kaldı.