Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Portekiz basınından flaş transfer iddiası! "Berke Özer Galatasaray'da"
Kaleci Fernando Muslera'nın yanına genç ve potansiyelli bir kaleci arayan Galatasaray'da sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Portekiz basını; sarı-kırmızılı ekibin, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Portimonense'ye imza atan Berke Özer'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
2018 yılında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye imza atan ve başkan Ali Koç'un ilk transferi olarak dikkat çeken Berke Özer, sezon başında sözleşmesini yenilemeyerek Portekiz Ligi ekiplerinden Portimonense'e gitmişti.
Portekiz'de istediğini bulamayan ve sadece 2 maçta görev alabilen genç kaleci takımdan ayrılma kararı aldı.