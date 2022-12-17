Portekiz basınından flaş transfer iddiası! "Berke Özer Galatasaray'da"

Kaleci Fernando Muslera'nın yanına genç ve potansiyelli bir kaleci arayan Galatasaray'da sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Portekiz basını; sarı-kırmızılı ekibin, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Portimonense'ye imza atan Berke Özer'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2022- 19:16 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022- 19:21