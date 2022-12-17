Galatasaray'da Victor Nelsson ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sürpriz Victor Nelsson gelişmesi! Bu kez yollar ayrılıyor mu?
Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Victor Nelsson ile ilgili sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Danimarkalı oyuncuya, İspanyol devi Sevilla talip olmuştu. Özellikle yaz transfer döneminde ısrarlı girişimlerde bulunan ancak 'hayır' cevabını alan Sevilla, Nelsson için bir hamle daha yapma kararı aldı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala sarı kırmızılılarda Victor Nelsson gündemi yeniden hareketlenmeye başladı...