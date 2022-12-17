Galatasaray'da Cenk Özkaçar gelişmesi! Transfer ve Valencia...

Galatasaray'da stoper rotasyonu için bir süredir gündemde olan Cenk Özkaçar için flaş bir detay ortaya çıktı. Satın alma opsiyonu Valencia'da bulununa oyuncunun bu maddesini İspanyol ekibinin kullacağı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2022- 13:15