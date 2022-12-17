Galatasaray'da Cenk Özkaçar gelişmesi! Transfer ve Valencia...
Galatasaray'da stoper rotasyonu için bir süredir gündemde olan Cenk Özkaçar için flaş bir detay ortaya çıktı. Satın alma opsiyonu Valencia'da bulununa oyuncunun bu maddesini İspanyol ekibinin kullacağı öğrenildi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 17.12.2022- 13:15
İspanyol kulübünde kiralık oynayan 22 yaşındaki stoperin satın alma opsiyonu da Valencia'da.
Ayrıca Sar��-Kırmızılılar'ın Moussa Dembele transferinde Lyon'la yaşadığı olumsuz süreç de Cenk işinde iki kulübü anlaşma zemininden bir hayli uzaklaşmış durumda.
Milli savunmacının kariyerini Avrupa'da sürdürme isteği de Galatasaray'ın geri adım atmasına yol açıyor.