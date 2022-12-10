GALATASARAY HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu'na zam üstüne zam! 21 kat yükseldi

2020 yazında Galatasaray ile sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz süre boyunca gösterdiği performansla göz kamaştırdı. Özellikle geçen sezon ortaya koyduğu futbolla yıldızlaşan oyuncunun 850 bin TL'lik maaşına zam yapılmıştı. Kerem'in yıllık ücreti 8 milyon TL'ye çıkarılmıştı. Avrupa devlerinin hedefinde olan 24 yaşındaki oyuncu için, sarı-kırmızılılar tekrardan maaş artırımına giderek sözleşmesini yenilemek istiyor. İşte Galatasaray yönetiminin milli oyuncuya yapacağı yeni teklif... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.12.2022- 06:40