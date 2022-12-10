Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 5 yıllık sözleşme imzalanan Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık maaşında düzeltmeye gidiliyor.
GALATASARAY HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu'na zam üstüne zam! 21 kat yükseldi
2020 yazında Galatasaray ile sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz süre boyunca gösterdiği performansla göz kamaştırdı. Özellikle geçen sezon ortaya koyduğu futbolla yıldızlaşan oyuncunun 850 bin TL'lik maaşına zam yapılmıştı. Kerem'in yıllık ücreti 8 milyon TL'ye çıkarılmıştı. Avrupa devlerinin hedefinde olan 24 yaşındaki oyuncu için, sarı-kırmızılılar tekrardan maaş artırımına giderek sözleşmesini yenilemek istiyor. İşte Galatasaray yönetiminin milli oyuncuya yapacağı yeni teklif... | Galatasaray haberleri
Şu anda yılda 8 milyon TL garanti ücret alan yıldız futbolcunun maaşı 18 milyon TL'ye çıkartılıyor.