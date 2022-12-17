Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem transfer...
Galatasaray'a transferde üzücü haber! Marcelo ve Van Aanholt...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte oyuncu arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da yapılacak takviyelerle birlikte birkaç isimle de yollar ayrılacak. Sarı-kırmızılılarda çalışmalar sürerken, kadroda düşünülmeyen Patrick van Aanholt ve transfer listesinde yer alan Marcelo'dan üzücü haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
İlk 14 haftayı Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 27 puanla geçen sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen yerlere takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de sol bek transferi.