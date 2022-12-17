Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da değerlendiren Galatasaray, sezon aası kampına girmişti.
Maurizio Sarri'den Galatasaraylı isme kanca! "Çok beğendim"
2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verildi. Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'la İtalya temsilcisi Lazio hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Çizme ekibi 2-1 kazanırken teknik direktör Maurizio Sarri, maç sonrasında "Galatasaray'dan Lazio'ya Türk olarak kimi alırdınız?" sorusuna o ismi söyledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, ligin kalan maçlarının çalışmalarını burada sürdürdü.
Galatasaray, Antalya'da İtalyan ekibi Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.