Dünya Kupası'na verilen arada hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'un "ligi bitirtmeyiz" ifadesi hakkında yöneltilen bir soruya Baki, şöyle yanıt verdi:

"Olay 'ligi bitirmeyiz' ile başladı, 15-20 gün içinde 'Şova devam' ile Dünya Kupası arasına girdik. Bunlar çok vahim sözler. Rekabeti bir kenara bırakın, bu seviyelerdeki insanların daha dikkatli konuşması lazım. 'Katil ilk olay yerine gelendir' deniyor, 'savaş gelirse hoş gelir sefa gelir' ifadeleri kullanılıyor. Bunlar hiç normal olmayan söylemler. Bu sözler yöneticileri çok fazla etkilemiyor ancak sonra kahvelerde, tribünlerde insanlar karşı karşıya geliyorlar. Bu konuda taraftarların arasından geldiğim için bu sözlerin onlara yansımasını çok iyi biliyorum. Yöneticilerin aklıselim olması gerekiyor. 'Fenerbahçe ne zaman şampiyonluk potasında olsa hiç kimse uğradığı adaletsizliklerden bahsetmiyor. Yarıştan koparsak eğer iş işten geçtikten sonra birkaç yorumcu çıkıp o zaman az da olsa dile getirebiliyor gerçekleri. Demek istediğim; bugün rakiplerimizin adalet çığlığı aslında "Fenerbahçe'nin uğramasını istedikleri adaletsizlikler çığlığıdır."