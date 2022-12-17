2 MİLYON EURO TASARRUF!

Sarı-kırmızılı takım bu iki futbolcuyla yollarını ayırırsa yarım sezon için 2.05 milyon Euro tasarruf elde etmiş olacak. Bilindiği gibi van Aanholt G.Saray'dan yıllık 1.8 milyon Euro alırken, Seferovic ise 2.3 milyon Euro kazanıyordu.