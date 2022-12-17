Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk raporunu iletti! Cimbom'da 2 ayrılık birden
Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte kadrosunu güçlendirmek ve hedefini gerçekleştirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk yabancı sınırından dolayı transferde ince eleyip sık dokuyacak. 49 yaşındaki çalıştırıcı, istediği performansı gösteremeyen 2 futbolcuyla yolların ayrılmasını istedi ve isimleri yönetime iletti. İşte G.Saray'ın son durumu ve ayrılması muhtemel o oyuncular... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızı takımda gelenler kadar gidenler de konuşuldu ve birçok oyuncuyla yollar ayrılarak kaynak oluşturuldu.
Son olarak Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda kozlarını paylaşan Aslan, sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılarak taraftarlarını havaya soktu.